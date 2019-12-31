Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler - Son Dakika

Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler

6 saat önce

Hakkari'de son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 311 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ettiler, System.String[]

Hakkari'de son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 311 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, geçen hafta kent genelinde etkili olan yağışların ardından başlattıkları karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 311 yerleşim biriminin yolunda çalışan ekipler, yoğun çaba sonucunda tüm yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, Yüksekova'da kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bir üs bölgesi yolunda yürütülen çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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