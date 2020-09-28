Son dakika haberi: Engelli yolları işgal ediliyor, engelliler mağdur oluyor - Son Dakika

Görme ve fiziksel engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan engelli rampaları ve taban takip şeritleri, engelli bireyler için eziyete dönüştü. Diyarbakır'da engelli rampaları ve taban takip şeritleri üzerine konulan muhtelif eşyalar ve araçlar nedeni engelli vatandaşlar ilerleyemez duruma geldi.

Fiziksel ve görme engelli vatandaşlar hayatın içinde birçok zorlukla karşılaşıyor. Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için engelli rampaları ve taban takip şeritleri yapıldı. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan bu çalışmalar, bazı vatandaşların düşüncesiz tavırları nedeni ile çileye dönüştü. Engelli rampaları ile kaldırım taban takip şeritlerinin üzerine konulan muhtelif eşya ile araçlar, engelli vatandaşlar ilerleyemez duruma getirdi.

"Esnaf arkadaşlarımız empati kursunlar"

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, esnaf ve sürülerin empati kurmaları gerektiğini belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarının da bu konuda cezai işlem uygulaması gerektiğini söyledi. Engelli vatandaşların en önemli sorunlarından birinin de ulaşım ve erişim problemi olduğunu belirten Karakaş, kendilerinin evlerinden çıkıp bir yerlere gitmek istedikleri zaman yaşadıkları en büyük sorunun kaldırımlardaki erişim problemi olduğunu kaydetti. Özelikle Diyarbakır'da bunu fazlasıyla hissettiklerini ifade eden Karakaş, "Özelikle esnaflarımız bakkal, kıraathane, döneciler kaldırımlardaki taban takip şeritlerini, muhtelif eşyalarla işgal ediyor, bizim yürüme alanımızı maalesef daraltıyor. Ben esnaf arkadaşlarımıza buradan tekrardan duyurmak istiyorum. Empati kursunlar, görme engelli vatandaşlarımızın taban takip şeritlerine eşyalarını koymasınlar. Çünkü biz görme engelliler yolda yürüdüğümüz zaman yolumuzun açık olduğunu düşünüyoruz. Bastonumuzla taban takip şeridini takip ederek yürüdüğümüz için, ani bir engel bu çeşitli kazalara sebebiyet veriyor. Başımızı çarpabiliyoruz, düşebiliyoruz. Bunu yaşayan birçok arkadaşımız var" dedi.

"Caydırıcı cezaların uygulanmasını bekliyoruz"

Denetim anlamında da özellikle zabıtaların kaldırım işgali yapan esnafa ceza kesmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Bedensel engelli arkadaşlarımız ve bizim için de geçerli bu. Taban takip şeridi bitiminde engelli rampaları var. Engelli rampalarının önüne bilinçsizce park edilen araçlar var. Engelli rampalarının önüne araç park etmek yasak. Vatandaşlarımız maalesef ki, bu yasağı ya bilmiyor ya da bilmezden gelip engelli rampası önüne aracını park ediyor. Kurum ve kuruluşlarımızdan da bu anlamda caydırıcı cezaların uygulanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR