Son Dakika Haberleri: Yolları Kar Değil, Arabalar Kapattı

Yolları Kar Değil, Arabalar Kapattı

1 saat önce

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşların kar görme sefası araçların yolları kapaması ile çileye dönüştü.

Yolları Kar Değil, Arabalar Kapattı, System.String[]
Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşların kar görme sefası araçların yolları kapaması ile çileye dönüştü.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Aydınlılar hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle birlikte Paşa Yaylası'na akın etti. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan, mangal yakan aileler karın tadını doyasıya çıkarırken, dönüş yolu ise çileye dönüştü. Aydın'a dönmek üzere yola çıkan sürücüler yoldaki araç parkları nedeni ile zor anlar yaşadı. Akşam saatlerine kadar kar görmek isteyen Aydınlıların uğrak mekanı olan Paşa Yaylası yolunda çıkış bandı trafiğe kapanırken, sadece iniş bandında araçların ilerlemesine izin verildi.

Aydın'da sürücüler 21 kilometrelik geri dönüş yolunu bir buçuk saatte aşabilirken, trafik yoğunluğunun akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

Parkta Gördükleri Bebek Eli Şoke Etti Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:25:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolları Kar Değil, Arabalar Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]