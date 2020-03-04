Yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli yollardan yaylalara ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika

Ilısu Barajı'nın su tutması sonrasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan Siirt eski Eruh karayolu sular altında kaldı. Göçebelerin geçiş yollarının su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, tehlikeli yollardan yaylalara uluşmaya çalıştı. Göçerlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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