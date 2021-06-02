Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı - Son Dakika

Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı

Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret 2.3 milyon euro olan 35 yaşındaki Jose Sosa'nın sarı-lacivertlilere maliyeti ise tam 3 milyon euro. Arjantinli yıldızın bonuslarla birlikte kazandığı para ve yaşı düşünüldüğünde ise Fenerbahçe'yi mali açıdan zora sokuyor. Tecrübeli futbolcunun maaşında 2 milyon euronun altına inilmesi beklenirken, Sosa'nın yönetimin bu teklifini kabul etmemesi halinde ise takımdan ayrılması bekleniyor.

Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Sosa, Sarı-Lacivertliler'den bu sezon 3 milyon euro kazandı. 2.8 milyon euro maaşı olan Arjantinli orta saha, diğer ödemelerle birlikte 3 milyon euro aldı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon 36 yaşına girecek futbolcuya 3 milyon euro seviyelerinde bir ödeme yapmak istemiyor.

İNDİRİM YAPMAZSA GİDER

Fenerbahçe, maaş bütçesini 40 milyon euro seviyelerine çekmek için futbolcularından indirim istedi. Yeni transferlere de yer açılabilmesi için bu bir zorunluluk haline geldi. Sosa'nın da 2 milyon euro aşağısına inmesi istenildi. Arjantinli futbolcu bu indirimi yapmazsa kulüp bulması istenilecek. Ancak Sosa'nın kazandığı ücreti pandemi şartlarında ödeyebilecek bir kulübün çıkma ihtimali zor gözüküyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:41 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı - Son Dakika Spor
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