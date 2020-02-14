Yolların kapandığı Van'da hastalar helikopterle sevk ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolların kapandığı Van'da hastalar helikopterle sevk ediliyor - Son Dakika

Yolların kapandığı Van'da hastalar helikopterle sevk ediliyor

7 saat önce

Van'da son 26 yılın en çetin kış mevsiminin yaşanması nedeniyle yolları kapanan mahallelerde rahatsızlan hastalar helikopterle sağlık merkezlerine ulaştırılıyor.

Yolların kapandığı Van'da hastalar helikopterle sevk ediliyor, System.String[]

Van'da son 26 yılın en çetin kış mevsiminin yaşanması nedeniyle yolları kapanan mahallelerde rahatsızlan hastalar helikopterle sağlık merkezlerine ulaştırılıyor.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu Van'da birçok yerleşim yerinin yolu kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Van'da yoğun şekilde etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sonrası yolları kapanan ilçe ve mahallerdeki hastaların imdadına Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterler ulaşıyor. Yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan vatandaşlar, kara yoluyla sağlık merkezlerine ulaştırılamayınca devreye Mehmetçik girdi.

Çatak ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 2 kişiyle hamile olan 1 kadının rahatsızlanması üzerine yakınları yardım istedi. Van'a kara yolu ile ulaşım sağlanamayınca Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter Çatak'a sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığından alınan hastalar, Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Çatak ilçesin Büyükağaç Mahallesi'nde diyaliz hastası 1 kişi de Büyükağaç Jandarma Karakolundan helikopterle alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına, oradan da Çatak Devlet Hastanesine sevk edildi. Yine Çatak ilçesi Korolu Mahallesi'nde diyaliz hastası 1 kişi, Korolu Mahallesi'nden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına, oradan da Çatak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Saray ilçesi Turan Mahallesi'nde ise 3 çocuk ile Başkale ilçe merkezinden 1 çocuk ve hamile bir kadın, kara yolundan Van'a ulaşım sağlanamayınca Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle ilk olarak Van Jandarma Filo Komutanlığına, oradan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

(İHA)

Jandarma, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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