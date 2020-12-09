Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı - Son Dakika

Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı

09.12.2020 17:34
Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Denizli şubesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine Şube Müdürünün görevine son verildiğini ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Denizli şubesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine Şube Müdürünün görevine son verildiğini ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Şubesi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Denizli Şubesinde başta zimmete para geçirme olmak üzere usulsüz nakliye faturaları, usulsüz bir şekilde hesaplar arası virman yapılması, stok hammaddelerinin isimlerinin ve fiyatlarının değiştirilmesi ve kayıtlarda görünmesine rağmen 2 bin ton arpanın ise stoklarda bulunmadığı gibi birçok usulsüzlük olayının gerçekleştiği iddia edildi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialar üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan yazılı açıklamada denetimlerin iç ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında yapıldığı belirtildi. Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Şubesi ile ilgili olarak Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine İç Denetim Müdürlüğü denetçileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan soruşturma raporu neticesinde bazı usulsüzlükler tespit edilmiştir. Buna istinaden soruşturma raporuna konu kişiler hakkında gerekli cezai soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için soruşturma raporu savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu kapsamda şüphelilerin ifadesi savcılık tarafından alınmış olup, yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Müdürün iş akdi feshedildi

Ayrıca Denizli Şube Müdürlüğü görevini yürüten C.K.'nın ise İç Denetim Müdürlüğü'nün Genel Müdürlüğe ön raporunu sunmasıyla birlikte iş akdi fesih edildiği belirtildi. Açıklama, şu şekilde devam etti; "Dolayısıyla soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının tahsilinin sağlanması için hukuki süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir." - DENİZLİ

Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı

Türkiye, Denizli, Kredi, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Karısını öldürdükten sonra ormana saklanan cani koca, tutuklandı Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:45
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi         
17:34
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor         
16:59
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 18:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei