Son Dakika Haberleri: Yolsuzluk gölgesinde yarım kalan Mose projesi Venedik'i kurtarabilir mi?
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Yolsuzluk gölgesinde yarım kalan Mose projesi Venedik'i kurtarabilir mi?

6 saat önce

İtalya, son 50 yılın en kötü su baskınına maruz kalan Venedik kentini korumak için yıllar önce başlattığı ancak yolsuzluk nedeniyle yarıda kalan bariyer projesine devam etme kararı aldı

Yolsuzluk gölgesinde yarım kalan Mose projesi Venedik'i kurtarabilir mi?, System.String[]

İtalya, son 50 yılın en kötü su baskınına maruz kalan Venedik kentini korumak için yıllar önce başlattığı ancak yolsuzluk nedeniyle yarıda kalan bariyer projesine devam etme kararı aldı.


Aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan tarihi şehri ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Venedik için acil durum kararı alındığını açıkladı. Şehrin benzer doğal afetlerden korunması için alınacak önlemler arasında ise Mose isimli bariyer projesi bulunuyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:17 
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