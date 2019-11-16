Son Dakika › Dünya › Yolsuzluk gölgesinde yarım kalan Mose projesi Venedik'i kurtarabilir mi? - Son Dakika Dünya
Yolsuzluk gölgesinde yarım kalan Mose projesi Venedik'i kurtarabilir mi?
6 saat önce
İtalya, son 50 yılın en kötü su baskınına maruz kalan Venedik kentini korumak için yıllar önce başlattığı ancak yolsuzluk nedeniyle yarıda kalan bariyer projesine devam etme kararı aldı
İtalya, son 50 yılın en kötü su baskınına maruz kalan Venedik kentini korumak için yıllar önce başlattığı ancak yolsuzluk nedeniyle yarıda kalan bariyer projesine devam etme kararı aldı.
Aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan tarihi şehri ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Venedik için acil durum kararı alındığını açıkladı. Şehrin benzer doğal afetlerden korunması için alınacak önlemler arasında ise Mose isimli bariyer projesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:17
Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Uygur Türkleri ile ilgili skandal sözler: Merhamet göstermeyin Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı Tek elle merdiven tırmanan dağcı, merdiven boşluğuna düşerek can verdi