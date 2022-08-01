Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi - Son Dakika
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Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi

01.08.2022 17:42
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi

Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, 17 Ekim'e ertelendi.

Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, 17 Ekim'e ertelendi.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi, 1990'lı yıllarda Fransız silah firması Thales'ten yapılan bir dizi silah alım ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Zuma'nın davasının 17 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Yargıç Piet Koen, bu ertelemenin gerekçesinin, Anayasa Mahkemesine Zuma'nın temyiz izni başvurusunu değerlendirme fırsatı vermek olduğunu belirtti.

Koen, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek daha önceki duruşmalara katılmayan Zuma'nın gelecek duruşmada hazır bulunmasının gerekmediğini kaydetti.

Böylece Zuma'nın yolsuzluk davası, bu yıl içerisinde üçüncü kez ertelenmiş oldu.

Jacob Zuma

Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanı seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için geçen yıl 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede ülke tarihinin en büyük şiddet ve yağma olaylarından birine dönüşmüştü.

Olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

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