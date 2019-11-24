Son Dakika Haberleri: Yolsuzluk iddianamesinin ardından Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe
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Yolsuzluk iddianamesinin ardından Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe

6 saat önce

İsrail'de gözlemci bir grup, üst mahkemeden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesini talep etti.

Yolsuzluk iddianamesinin ardından Netanyahu'nun görevden ayrılması için mahkemeye dilekçe, System.String[]

İsrail'de gözlemci bir grup, üst mahkemeden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesini talep etti.


İsrail Kaliteli Hükümet Hareketi yüksek mahkemeye verdiği dilekçede, görevdeki bir başbakana yönelik bir ilk olan bu suçlamaların "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve kamuoyunun kurumlara yönelik güvenine darbe vurduğunu" ifade etti.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:39 
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