Yolsuzluk soruşturması sürerken ülkeden ayrılan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un, Abu Dabi'de... - Son Dakika
BBC

Yolsuzluk soruşturması sürerken ülkeden ayrılan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un, Abu Dabi'de...

Hakkında yolsuzluk soruşturmaları sürerken ülke dışına taşınma kararı ile ülkesi İspanya'yı şoke eden eski Kral Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bildiriliyor.

Yolsuzluk soruşturması sürerken ülkeden ayrılan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un, Abu Dabi'de..., System.String[]

Hakkında yolsuzluk soruşturmaları sürerken ülke dışına taşınma kararı ile ülkesi İspanya'yı şoke eden eski Kral Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bildiriliyor.

İspanyol medya grubu NIUS tarafından yayınlanan fotoğrafta, eski kral Abu Dabi havalimanında görülüyor.

Juan Carlos, geçen Pazartesi günü ülkeyi şoke eden ayrılık kararını açıklamıştı.

İspanyol medyası, Carlos'un Dominik Cumhuriyeti'ne ya da Portekiz'e gitmiş olabileceğini yazıyordu.

Ancak fotorğafla duyurulan habere göre 82 yaşındaki Juan Carlos, Abu Dabi'deki Emirates otelinin bir katını tamamen kapattı ve buraya yerleşti.

Eski Kral Carlos'un Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu haberleri yapılıyordu.

Kararını mektupla bildirmişti

İspanya kraliyet ailesi, 82 yaşındaki Juan Carlos'un kararını oğlu Kral Felipe'ye bir mektupla bildirdiğini açıklamıştı.

Carlos'un mektubunda, "İspanya halkına, kurumlarına ve kral olarak size en iyi şekilde hizmet edebilmek için İspanya'nın dışına taşınma konusunda çok düşündükten sonra aldığım kararımı size bildiriyorum" ifadeleri yer aldı

Carlos, savcıların kendilerini sorgulamak istemesi halinde ifade vereceğini de belirtti.

Juan Carlos 2014 yılında özel hayatıyla ilgili skandal niteliğinde bazı haberlerin yayılması üzerine tahttan feragat ederek yerini oğluna bırakmıştı.

Juan Carlos hakkındaki iddialar neler?

İspanya Yüksek Mahkemesi ise Haziran ayında, Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Juan Carlos'un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Kral Juan Carlos'un tahttayken Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddialarının ardından geldi.

Soruşturmanın hedefi eski kralın Suudi parası konusunda yasaları çiğneyip çiğnemediğini ve bir dava açılıp açılamayacağını tespit etmek.





İspanya anayasasına göre eski kral tahttan çekildiği 2014 yılına kadar dokunulmaz. O nedenle ancak bundan sonraki faaliyetleri yargıya götürülebilir.

İsviçre'deki La Tribune de Geneve gazetesi Mart ayında Juan Carlos'un kullanımı için Panama merkezli bir vakfın banka hesabına Suudi Kralı Abdullah yönetimi tarafından 100 milyon dolar yatırıldığını yazmıştı.

Mart ayında Kral Felipe'nin şaibeli vakfın resmi varisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından Felipe Juan Carlos'un kendisine yurt dışındaki banka hesaplarından bırakabileceği tüm maddi mirası reddettiğini açıklamak zorunda kaldı.

Juan Carlos da bundan böyle devlet bütçesinden kendisine ayrılan yıllık 200 bin euroluk ödeneği de almayacağı bildirmişti.

2018 yılında İsviçre'de bir savcı, medyada yer alan Juan Carlos'un gizli serveti konusundaki söylentileri ihbar kabul ederek bir soruşturma başlatmış ve eski kralın İsviçre'deki avukatını, mali danışmanını ve onunla ilişkili diğer bazı kişileri sorgulamıştı.

Bu kişiler arasında Juan Carlos'un eski sevgilisi Corinna zu Sayn- Wittgenstein da vardı.

Juan Carlos'un 1939-1975 yıllarında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco'nun ölümünden sonra tahta çıkmış ve yakın bir zamana kadar ülkenin demokratik rejime geçişini destekleyen bir devlet adamı olarak anılmıştı.

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BBC

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 01:37

Son Dakika Dünya Yolsuzluk soruşturması sürerken ülkeden ayrılan İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un, Abu Dabi'de... - Son Dakika Dünya
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