Son Dakika Haberleri: Yolsuzluk Yapan Başkan 476 Sene Boyunca Ödeme Yapacak

Yolsuzluk Yapan Başkan 476 Sene Boyunca Ödeme Yapacak

35 dakika önce

Belçika'da yolsuzlukla suçlanan Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer, mahkeme kararıyla yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro cezasını 476 sene boyunca taksitle ödemeye mahkum edildi.

Yolsuzluk Yapan Başkan 476 Sene Boyunca Ödeme Yapacak, System.String[]
Belçika'da yolsuzlukla suçlanan Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer, mahkeme kararıyla yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro cezasını 476 sene boyunca taksitle ödemeye mahkum edildi.

Belçika'da Charleroi Belediye Başkanı Claude Despiegeleer'in zimmetine para geçirdiği tespit edildikten sonra 2010 yılında suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Despiegeleer'in sağlık sorunları sebebiyle tutukluluğuna son vererek yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Despiegeleer'in üzerinde mal varlığı bulunmaması nedeniyle para cezasını yapılandırarak aylık 400 Euro ödemesi kararını açıkladı. Despiegeleer'in 476 seneye yayılan borcu, her şey yolunda giderse 2495 yılında bitecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Charleroi, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genkli Dieumerci Ndongala, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Açıkladı Mahkeme, Caner Toygarlı Hakkında Kararını Verdi

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolsuzluk Yapan Başkan 476 Sene Boyunca Ödeme Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]