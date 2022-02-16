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Yolsuzlukla anılan Fransız milyarder Bollore'nin "medya imparatorluğu" eleştiriliyor - Son Dakika

Yolsuzlukla anılan Fransız milyarder Bollore'nin "medya imparatorluğu" eleştiriliyor

16.02.2022 22:25
Yolsuzlukla anılan Fransız milyarder Bollore'nin "medya imparatorluğu" eleştiriliyor

Adı Afrika kıtasında yöneticilere rüşvet verme ve yolsuzluk davalarıyla gündeme gelen Fransız milyarder Vincent Bollore, ülkesinde de basın-yayın alanında hegemonya kurmakla suçlanıyor.

Adı Afrika kıtasında yöneticilere rüşvet verme ve yolsuzluk davalarıyla gündeme gelen Fransız milyarder Vincent Bollore, ülkesinde de basın-yayın alanında hegemonya kurmakla suçlanıyor.

Ülkedeki çok sayıda medya kuruluşu, basın sendikası, yayınevi ve gazeteci, Bollore'nin medya ve kültür hakimiyetini eleştiren ortak bir bildiri yayımladı.

"Dur Bollore" topluluğu tarafından yayımlanan bildiride Fransız milyarderin medya organlarını ideolojik hırslarına alet ettiği belirtildi.

Bollore'nin Fransa'da son birkaç yıldır basın yayın ve yayınevi gibi alanlarda hakimiyetini genişletmeye yoğunlaştığından bahsedilen bildiride, Fransız milyarderin sadece yayıncılık alanında yakın zamanda okul kitaplarının yüzde 70'den fazlasını bastıracağı ve toplamda yaklaşık 100 yayınevine sahip olacağı bilgisine yer verildi.

Bildiride, "Bu medya yoğunlaşması, tarihimizde eşi görülmemiş bir şey" denilerek bu durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana güvence altına alınan demokratik ilkeleri, basın özgürlüğünü hiçe saydığına ve buna "dur" denilmesi gerektiğine işaret edildi.

Fransız iş adamının ocakta Parlamentodaki Soruşturma Komisyonunca sorgulandığı anımsatılan bildiride, Bollore'nin siyasi güç peşinde olduğu iddia edildi.

Bildiride Bollore'nin sahibi olduğu CNews kanalında seçimler nedeniyle aşırı sağ konuların ön plana çıkarıldığına işaret edilerek, kanalın nefret, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri yaydığı, şiddete teşvik eden, komplo teorilerini normalleştiren bir organa dönüştüğüne dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, Bollore'nin ekonomik gücünü bu yolla kullanarak siyasi güç elde etme peşinde olduğuna vurgu yapıldı.

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Yolsuzluk, Rüşvet, Afrika, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolsuzlukla anılan Fransız milyarder Bollore'nin 'medya imparatorluğu' eleştiriliyor - Son Dakika


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