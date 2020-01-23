Yolsuzlukla suçlanan Angolalı milyarder Santos'un hesaplarını tutan bankacı ölü bulundu - Son Dakika

Afrika'nın en zengin kadını olan ve ülkesi Angola'da yolsuzlukla suçlanan Isabella dos Santos'un hesaplarını tutan bankacı Nuno Ribeiro da Cunha, Portekiz'deki evinde ölü bulundu.

BBC'nin haberine göre, Angola Başsavcılığı tarafından Isabella dos Santos ile yolsuzluğa karıştığı ileri sürülen Cunha, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki evinde ölü bulundu. Cunha'nın ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Cunha, Santos'un yönettiği devlete ait petrol şirketi Sonangol'un hesaplarını tutan EuroBic Bankası'nda çalışıyor ve bu şirketin işlemlerini yapıyordu.

Olayın eski Angola Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı olan Isabella dos Santos ve pek çok isim hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yaşanması dikkati çekti.

Angola Başsavcısı Pitta Gros, savcılıkla iş birliği yapmayı reddeden Santos hakkında ülkeye dönmezse uluslararası yakalama kararının çıkarılabileceğini ifade etmişti.

İngiltere'de yaşayan Santos'un yaklaşık 2 milyar dolar serveti olduğu ileri sürülüyor.

Kıtanın ikinci büyük petrol üreticisi

Hafta sonu basına sızdırılan ve "Luanda Sızıntıları" adını taşıyan yolsuzluk belgelerinde, Santos ve onunla iş yapan şirketlere ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

Ülkesindeki tüm mal varlığı dondurulan Santos, iddiaları reddederek söz konusu yasal süreci, yeni hükümet tarafından başlatılan bir cadı avına benzetmişti.

Isabella dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı 38 yıl boyunca tek başına yönetmişti.