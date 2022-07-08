Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu

08.07.2022 12:05
Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, haklarında "dolandırıcılık" ve "zimmete para geçirme" suçlamasıyla İsviçre'de açılan davada suçsuz bulundu.

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, haklarında "dolandırıcılık" ve "zimmete para geçirme" suçlamasıyla İsviçre'de açılan davada suçsuz bulundu.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre Bellinzona Federal Ceza Mahkemesi hakimleri, Blatter'in FIFA başkanı olduğu 2011'de, dönemin FIFA asbaşkanlığını da yapan Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangının yasa dışı olarak ödenmediği yönünde karar aldı.

Kararın ardından Platini'nin, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirildi.

5 yıl hapis cezası öngörülüyordu

Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011 yılının şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi Kasım 2021'de kabul edilmişti.

86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, "kötü yönetim", "FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 67 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık", "zimmete para geçirme", "Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak ve sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

FIFA, 2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından görevlerinden aldığı iki yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu ise iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti.

Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülürken, FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

YORUMLAR
500
İsviçre-Çin Ticaret Odası Başkanı: Çin ve İsviçre Arasındaki Ticari ve Kültürel Bağlar Güçlenmeli İsviçre-Çin Ticaret Odası Başkanı: Çin ve İsviçre Arasındaki Ticari ve Kültürel Bağlar Güçlenmeli Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek
Kaynak: AA

Sepp Blatter, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini, yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement