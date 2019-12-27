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Yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasına onay
7 saat önce
El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iade edilmesini istedi
El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iadesini istedi.
Tony Saca, 2004-2009 yıllarındaki görev süresi boyunca kamu fonlarındaki 301 milyon doları farklı hesaplara aktaran ağın içinde olduğunu itiraf etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:57
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