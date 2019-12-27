Yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasına onay - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasına onay - Son Dakika Dünya

Yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasına onay

7 saat önce

El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iade edilmesini istedi

Yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasına onay, System.String[]

El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iadesini istedi.


Tony Saca, 2004-2009 yıllarındaki görev süresi boyunca kamu fonlarındaki 301 milyon doları farklı hesaplara aktaran ağın içinde olduğunu itiraf etmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

El Salvador, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
Fas Kralını eleştiren sosyal medya fenomenine dört yıl hapis cezası Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı

Son Dakika Haberleri
19:02 Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü - Son Dakika Haber
18:57 Rusya'nın sesten 27 kat hızlı hipersonik nükleer saldırı silahı hizmete girdi - Son Dakika Haber
18:48 Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Son Dakika Haber
18:46 Hırsızlık iddiasına adli kontrol - Son Dakika Haber
18:40 Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasına onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]