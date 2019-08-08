Son Dakika Haberleri: Yolsuzlukla suçlanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci baskın
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Yolsuzlukla suçlanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci baskın

1 saat önce

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için yapılan başarısız baskının ardından bugün yeniden deniyor

Yolsuzlukla suçlanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci baskın, System.String[]
Kırgızistan'da güvenlik güçlerinin, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltına alınması için ikinci bir operasyon başlattığı ileri sürüldü. Sabah saatlerindeki başarısız polis baskının ardından eski Cumhurbaşkanına yakın isimlerden milletvekili Irina Karamouchkina, Atambayev'in evine ikinci baskının başladığını söyledi.

İlk denemede Atambayev'in başkent Bişkek'in dışında bir köyde bulunan evi önünde toplanan taraftarları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve operasyon yarıda kesilmişti. Yaşanan arbedede bir polis hayatını kaybetmiş, Atambayev ise teslim olmamıştı.
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Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:13 
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