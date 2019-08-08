Yolsuzlukla suçlanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci baskın
1 saat önce
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için yapılan başarısız baskının ardından bugün yeniden deniyor
Kırgızistan
'da güvenlik güçlerinin, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev
'in gözaltına alınması için ikinci bir operasyon başlattığı ileri sürüldü. Sabah
saatlerindeki başarısız polis baskının ardından eski Cumhurbaşkanına yakın isimlerden milletvekili Irina Karamouchkina, Atambayev'in evine ikinci baskının başladığını söyledi.
İlk denemede Atambayev'in başkent Bişkek'in dışında bir köyde bulunan evi önünde toplanan taraftarları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve operasyon yarıda kesilmişti. Yaşanan arbedede bir polis hayatını kaybetmiş, Atambayev ise teslim olmamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:13
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