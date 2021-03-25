Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Zuma'nın 2 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma için 2 yıl hapis cezası istendiği bildirildi.

Zuma'nın iktidarı dönemindeki yolsuzlukları soruşturan komisyon üyelerinden avukat Tembeka Nqcukaitobi, Zuma'ya hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2 yıl hapis cezası verilmesi için Anayasa Mahkemesine talepte bulunduklarını açıkladı.

Baş Yargıç Yardımcısı Raymond Zondo yönetimindeki üst düzey yolsuzluk soruşturma komisyonu, Zuma'nın 2009 ile 2018 yılları arasında görevde olduğu dönemdeki yolsuzluk suçlarını soruşturuyor.

Zuma ise soruşturma heyetinin kendisine karşı ön yargılı davrandığını ve baştan kendisini suçlu gibi kabul ettiğini öne sürüyor.

Zuma yolsuzlukla suçlanıyor

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma istifa etmeden kısa süre önce kurulan komisyon, kendisinin görev süreci boyunca işlediği iddia edilen suçları araştırıyor.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden 2018'de istifa etmişti.