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Yolsuzlukla suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı, servetiyle ilgili belgeleri adli mercilere verecek - Son Dakika

Yolsuzlukla suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı, servetiyle ilgili belgeleri adli mercilere verecek

17.11.2021 14:00
Yolsuzlukla suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı, servetiyle ilgili belgeleri adli mercilere verecek

Avrupa ve Lübnan'da kara para aklama ve yolsuzluk şüphesiyle hakkında dava açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıkladı.

Avrupa ve Lübnan'da kara para aklama ve yolsuzluk şüphesiyle hakkında dava açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıkladı.

Lübnan'da 28 yıldır Merkez Bankası Başkanlığını yürüten Selame, son bir yıldır hakkında medyada çıkan spekülatif haberler ve açılan davalar nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

İsmini paylaşmadığı ünlü bir firmanın, şahsına ve yakınlarına ait tüm mal varlıklarıyla para transferlerini denetlediğini belirten Selame, hazırlanan raporların adli mercilerle paylaşılacağını ifade etti.

Denetim raporundan çıkan sonuçlara değinen Selame, "kamuya ait bir kuruşun bile" kardeşine ait İsviçre merkezli Forry adındaki şirkete komisyon masrafları adı altında yatırılmadığını kaydetti.

Servetinin kaynağının belgelerle belli olduğunu savunan Selame, Merkez Bankasında göreve gelmeden önce ABD merkezli Merrill Lynch Bankasında çalıştığını ve 1993'e kadar yıllık gelirinin 2 milyon dolar olduğunu aktardı.

Selame, Merrill Lynch'ten ayrılırken 23 milyon dolarlık serveti bulunduğunu, aradan geçen 28 yılda da mal varlığının arttığını ifade etti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlaması

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.

Merkez Bankası, Yolsuzluk, İsviçre, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolsuzlukla suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı, servetiyle ilgili belgeleri adli mercilere verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolsuzlukla suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı, servetiyle ilgili belgeleri adli mercilere verecek - Son Dakika
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