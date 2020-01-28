Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelbli, Başbakan Benyamim Netanyahu hakkındaki 78 sayfalık iddianameyi Kudüs Bölge Mahkemesi'ne sundu. Böylece, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun yargılanma süreci resmen başladı.

Rüşvet, dolandırıcılık ve kendisine duyulan güveni suistimalle suçlanan Netanyahu, suçlamaların siyasi olduğunu ve bir "cadı avına" maruz kaldığını savunuyor.

DOKUNULMAZLIK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

Başsavcı iddianameyi, Netanyahu'nun süreçle ilgili olarak parlamentoya yaptığı dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden sonra sundu. Washington'da olan Netanyahu'nun dokunulmaz talebinin parlamentoda bugün görüşülmesi planlanıyordu. Ancak İsrail Başbakanı, dokunulmazlık tartışmasının adil bir ortamda yapılmayacağını savunarak başvuruyu geri çekme kararı aldığını açıkladı.

"BU KİRLİ OYUNA İZİN VEREMEM"

Parlamento'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planını açıklayacağı gün meclisin böyle bir gündemle toplanacak olmasını eleştiren Netanyahu şunları söyledi:

"İsrail halkının kaderini belirleyecek böyle bir anda, İsrail'in daimi sınırlarını şekillendirmek ve gelecek kuşakların güvenliğini garanti altına almak için ABD'ye yaptığım tarihi ziyaret sırasında Knesset'te (İsrail parlamentosu) yeni bir dokunulmazlık tiyatrosu başlamak üzere. Bu kirli oyunun devam etmesine izin veremem" dedi.

Netanyahu'nun partisi ve müttefiklerinin parlamentoda çoğunluğu olmadığı için dokunulmazlık başvurusunun reddedilmesi bekleniyordu.

İSRAİL TARİHİNDE BİR İLK

İlk kez görevdeki bir İsrail Başbakanı hakkında ceza davası açılıyor.

Bundan sonraki aşamada mahkeme duruşma tarihini belirleyecek. Bu sürecin aylar alabileceği belirtiliyor.

Suçlu bulunması halinde, Netanyahu'nun temyiz süreci sonuçlanıncaya kadar istifa etmesi gerekmeyecek. Bunun da yıllar alabileceği söyleniyor.