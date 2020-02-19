Yolsuzluktan 17 yıl ceza alan eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee hapse gönderildi - Son Dakika
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Yolsuzluktan 17 yıl ceza alan eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee hapse gönderildi

6 saat önce

Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan ve davayı temyize götüren eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 17 yıl hapis cezası verdi

Yolsuzluktan 17 yıl ceza alan eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee hapse gönderildi, System.String[]

Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan ve davayı temyize götüren eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 17 yıl hapis cezası verdi. Eski devlet başkanı duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.


Güney Kore'de 2008-2013 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lee, 2018'de aldığı 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gitmesinin ardından daha ağır cezaya çarptırıldı.

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Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:05 
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