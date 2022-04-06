Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı - Son Dakika

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Nemrut Dağı yolunun kardan temizlenmesiyle birlikte ilk turistler zirveye çıkmaya başladı.

2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı'nın yolunun ulaşıma açılması için geçtiğimiz hafta Karayolları ekipleri tarafından çalışmalara başlanıldı. Karayolları ekipleri yer yer 6 metreye ulaşan kar ile mücadelesinin sonunda karla kaplı 5 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, 3 günden beri Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini belirterek, turizm sezonunun açıldığını aktardı.

(Ahmet Arslantaş/İHA)