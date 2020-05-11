Yolu baraj gölü altında kalan mahalleye feribotlarla ulaşım sağlıyorlar - Son Dakika
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Yolu baraj gölü altında kalan mahalleye feribotlarla ulaşım sağlıyorlar

6 saat önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı'nın karşı yakasında yer alan 15 mahallede yaşayanlar, yaklaşık 2 saat süren yolu gitmemek için ulaşımlarını 33 yıldır baraj gölünden feribotlarla sağlıyor.

Yolu baraj gölü altında kalan mahalleye feribotlarla ulaşım sağlıyorlar, System.String[]

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı'nın karşı yakasında yer alan 15 mahallede yaşayanlar, yaklaşık 2 saat süren yolu gitmemek için ulaşımlarını 33 yıldır baraj gölünden feribotlarla sağlıyor. Ulaşım sorunu yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri, köprü yapılmasını istiyor.

Vezirköprü ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine 1987 yılında yapılan Altınkaya Baraj'ında su tutmasıyla birlikte oluşan göl nedeniyle 15 mahallenin, ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan karayolu su altında kaldı. Barajın karşı yakasındaki 15 mahallenin sakinleri için de ulaşım çileye dönüştü. Araçları ile barajın etrafını dolaşanlar, ancak 2 saatte ilçeye ulaşabiliyor. Samsun kent merkezine gelmek isteyenler ise Sinop'un Durağan ilçesi üzerinden yaklaşık 3 saatlik bir yolu kat etmek zorunda kalıyor. Mahalle sakinlerinin ulaşım sorununa çözüm için feribot seferleri düzenlenmeye başlandı. Araçlarıyla 18 kilometre gidenler, Çobandere mevkiine ulaşıyor, feribota binerek 10 dakikalık yolculukla baraj gölünün karşısına geçiyor. Mahalle sakinlerinin tehlikeli yolculukları 33 yıldır sürüyor. Ulaşım sorunu nedeniyle hastaların hayatını kaybettiğini, kadınların da feribotlarda doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan mahalle sakinleri, köprü yapılmasını istiyor.

'ARTIK BU ÇİLEYE BİR SON VERİLSİN?

Mahalle sakinlerinden Emine Karabacak, "Bir hastamız olursa barajın oraya götürüyoruz. Orada feribotu bekliyoruz, ambulansı bekliyoruz. Peki, hasta ve Azrail bizi bekleyecek mi? Biz feribot yolunda kaç tane hastamızı kaybettik. Atlarla, merkeplerle hastamızı taşıdık. Baraja varmadan ölen hastalarımız oldu, barajın ortasında feribotta doğum yapan kadınlarımız oldu. Artık bu çileye bir son verilsin? dedi.

'SAMSUN'A GİTMEK İÇİN 300 LİRA İSTİYORLAR?

Astım hastası olduğunu ifade eden Cennet Gürkaya (60) ise "Burada astım krizi geçirsem ve arabaya binip Samsun'a gitsem, benden 300 liraya isteyecekler. Ben bu parayı nereden bulayım? Kimsem yok, sorunumuz çok. Köprümüz olsa rahat ederiz, 300 değil de belki 100 liraya gideriz? ifadelerini kullandı.

Yıllardır ulaşım sorunuyla uğraştıklarını anlatan Mehmet Öksüzoğlu da "Bu sorun bir türlü çözülmedi. Helikopter ambulansın mahallemize inebilmesi için bir yer de tahsis edilmedi. Hastaneye gitmek için bizim bir karayolumuz yok? diye konuştu.

'FERİBOT YOLUNDA ÇOCUĞUM HAVALE GEÇİRDİ?

Çocuğunu hastaneye yetiştiremediğini için havale geçirdiğini anlatan Döndü Serinkaya, "Hastaneye giderken çocuğum feribot yolunda havale geçirdi. Günlerce hastanede yattı. Yine annem hastalandı onu hastaneye yetiştiremedik, hayatını kaybetti. Yolumuz olmadığı için çaresiz durumdayız. Sesimizi duyun? ifadelerini kullandı.

'FERİBOTTA DOĞUM YAPTIM?

Feribotta doğum yaptığını anlatan Fatma Demirkaya da "Doğum başladı ve feribota bindik. O sırada çocuğum doğdu. Hastaneye gitmeden, eve geri döndük. Bir hafta sonra kontrole gittim ve doktor neden gelmediğimi sordu. Ben de, 'feribotta doğum yaptım' dedim. Bir diğer çocuğum da yine Vezirköprü'ye varmadan doğdu. Mağdur durumdayız, köprü istiyoruz' diye konuştu.


Vezirköprü, Altınkaya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:41 Kaynak: DHA


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