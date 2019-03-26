Son Dakika Haberleri: Yolu Büyükşehir, Reklâmı Nilüfer Yaptı

Yolu Büyükşehir, Reklâmı Nilüfer Yaptı

22 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 yılda anlatacak 10 projesi olmayanların tabelalarla algı belediyeciliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Yolu Büyükşehir, Reklâmı Nilüfer Yaptı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 yılda anlatacak 10 projesi olmayanların tabelalarla algı belediyeciliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Bursa'nın en temel meselesi olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşımaya teşvik için indirimler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mevcut şehir içi yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde özellikle Nilüfer ilçesinin bütün ana arterlerinde çalışma sergileniyor. Görükle Mahallesi'ni İzmir Yolu Görükle Kavşağı üzerinden Kayapa'ya bağlayan ana arterde Nilüfer Görükle Kavşağı ile Kayapa TOKİ arasındaki yolun 2900 metresinde asfalt kaplama tamamlandı, trafik çizgi ve işaretleri de yapılarak yol trafiğe açıldı.

Yol bitti Nilüfer tabela dikti

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgedeki yol yapım çalışmaları hızla devam ederken, trafiğe açılan Görükle - Kayapa TOKİ arasındaki yolun kenarına Nilüfer Belediyesi tarafından yol yapım çalışması tabelası dikilmesi dikkatiçekti. Nilüfer Belediyesi'nin herhangi bir çalışması olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yola koyduğu tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin yıllardır aynı algı operasyonlarını yaptığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye binasının karşısına kazandırdıkları ücretsiz otoparkın tabelasının da daha önce ağaç dikilerek gizlenmeye çalışıldığını vurguladı. 20 yılda anlatacak 10 tane projesi olmayanların bu tür algı belediyeciliğiyle vatandaşı kandırmaya çalıştığını belirten Başkan Aktaş, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyorlar. Soruyorum sayacağınız 10 tane proje var mı? Bütün alt yapıyı Büyükşehir yaptı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce, Altınşehir bütün ana arterleri Büyükşehir yapmış. Orta refüjlerdeki çiçeklerin bakımına kadar Büyükşehir yapıyor" diyerek algı belediyeciliğine tepki gösterdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:12:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolu Büyükşehir, Reklâmı Nilüfer Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]