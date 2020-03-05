Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastaların imdadına jandarma helikopteri yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastaların imdadına jandarma helikopteri yetişti - Son Dakika

Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastaların imdadına jandarma helikopteri yetişti

6 saat önce

Van'ın çığ nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde doğum sancısı tutan 2 kadın ile rahatsızlanan 1 çocuk, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle il merkezindeki hastaneye nakledildi.

Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastaların imdadına jandarma helikopteri yetişti, System.String[]

Van'ın çığ nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde doğum sancısı tutan 2 kadın ile rahatsızlanan 1 çocuk, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle il merkezindeki hastaneye nakledildi.

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Bahçesaray ilçesindeki kırsal mahallelerde doğum sancıları tutan Sultan Kaymaz (30) ile Aysel Kaplan (27) ve burun kanaması durdurulamayan Abdullah Takar (8) Bahçesaray Devlet Hastanesine getirildi.


Buradaki ilk müdahalenin ardından 3 hastanın Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Kara yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşımın sağlanamaması üzerine Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Bunun üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Helikopter Filo Komutanlığından havalanan helikopter, 1 doktor ve 1 sağlık personeliyle bölgeye hareket etti.


Bahçesaray'a ulaşan helikopter, İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yaptı. Ambulanslarla buraya getirilen hastalar, helikoptere taşınarak Van'a getirildi.

Helikopter pistinde bekleyen ambulanslara nakledilen hastalar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:17 Kaynak: AA
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