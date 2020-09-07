Yolu dar olan okul için arazi bağışlayıp belediye ekiplerine yardım ettiler - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yolu dar olan okul için 2 dönüm arazi bağışlayan iki aile, duvarların yıkılması ve yol genişletme çalışması yapan ekiplere yardım etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kışla Mahallesi'ndeki Alaattin Sucular İlkokuluna giden yolun dar olması nedeniyle sıkıntı yaşayan öğrenci ve okul servisleri için çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Şahin Aliş ile bölgeyi inceleyen Mehmetbeyoğlu'nun yaptığı görüşmeler sonucu yolun geçtiği bölgede arazileri bulunan Bayraktar ve Şefketoğlu aileleri, öğrencilerin mağdur olmaması için 2 dönüm arazi bağışladı.

Bunun üzerine mahalleye giden belediye ekipleri, arazi bağışında bulunan aile üyelerinin de yardımıyla, kenarındaki taş duvarı yıkarak yolu genişletti.

Arazi bağışında bulunan Levent Bayraktar, öğrencilerin okula rahat gidip gelmeleri için iki aile olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti.

Eğitimin en öncelikleri konuların başında geldiğini ifade eden Bayraktar, "Çocuklarımızın geleceklerini şekillendirdikleri okula daha güvenli şekilde gitmeleri için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Arsamızı devletimizin katkılarıyla yol yapılması için hibe ettik." diye konuştu.

Mustafa Şefketoğlu ise hayırlı bir işe katkı sunmaktan memnun olduklarını dile getirdi.