Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı - Son Dakika

Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı
21.01.2021 15:35
Şırnak'ta, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, karla mücadele ekipleri tarafından battaniyeye sarılıp kepçenin ağzında ambulansa götürüldü.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 2 metreyi aştı. Kardan yolu kapanan Beşağaç köyünde dün gece rahatsızlanan Cemile Acar'ın (36) ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KEPÇENİN AĞZINA BATTANİYE SERDİLER
Acar'ı almaya giden sağlık ekibi ambulansla köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi'ne haber verildi. İş makinesiyle köye ulaşan karla mücadele ekipleri, kepçenin ağzına battaniye sererek, aldıkları Acar'ı ambulansa ulaştırdı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Acar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Cemile Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada