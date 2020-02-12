Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Mezra köyünde ateşlenen Eymen (4), Beyza (6) ve Eren Beyhan'ı (8) yolu kapalı olduğu için ilçeye götüremeyen ailesi, Beytüşşebap Kaymakamlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ulaşılan köyden alınan 3 kardeş, ambulansın bulunduğu yere getirdi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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