Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

7 saat önce

BİTLİS'te, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Serinbayır köyünde rahatsızlanan Fahrettin Selci (53), sağlık ekiplerinin paletli ambulansla 2 saatlik yolculuğunun ardından evinden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]
BİTLİS'te, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Serinbayır köyünde rahatsızlanan Fahrettin Selci (53), sağlık ekiplerinin paletli ambulansla 2 saatlik yolculuğunun ardından evinden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat'ın Serinbayır köyünde yaşayan Fahrettin Selci'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Göğüs ağrısı çeken Selci, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.112 Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, Serinbayır köyünden saat 18.30 sıralarında ihbar aldıklarını, bu nedenle köye paletli ambulansla ulaşmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Daşdemir, "Bir haftadan beri bölgede devam eden kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Bu nedenle kardan dolayı ulaşamadığımız hastalarımıza paletli ambulansımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Selci'nin yakınları ise zor şartlarda köye ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.


- Bitlis
Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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