Yolu kapalı köyde üzerine sıcak su dökülen çocuk hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Yolu kapalı köyde üzerine sıcak su dökülen çocuk hastaneye yetiştirildi

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde üzerine sıcak su dökülen çocuk, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde üzerine sıcak su dökülen çocuk, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Düğüncüler köyünde 2 yaşındaki Kenan Erbek evde oynadığı sırada üzerine kaynar su döküldü. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ilçe merkezinden köye yönlendirildi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucu köyden alınarak Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kapalı köyde üzerine sıcak su dökülen çocuk hastaneye yetiştirildi

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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