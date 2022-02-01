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Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

01.02.2022 12:47
Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Solhan'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan engelli hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Solhan'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan engelli hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elmasırtı köyünün Sedat mezrasında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan fiziksel engelli Güneş Tunç'un (46) yakınları yetkililerden yardım istedi.

Tunç'un hastaneye ulaştırılması için görevlendirilen UMKE, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye paletli ambulansla girebildi.

Ekipler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastayı alarak 4 saatlik bir çalışmanın ardından Solhan Devlet Hastanesine ulaştırdı.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Engelli, Solhan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolu kapalı köydeki engelli hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika
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