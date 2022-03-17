YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

17.03.2022 15:55

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Ramazan Erdil (70), Van'dan havalanan ambulans helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Ramazan Erdil (70), Van'dan havalanan ambulans helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Erdil, helikoptere kadar da kızakla taşındı.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yeşilova köyüne bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil, rahatsızlandı. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yolun açılması uzun süreceği için sağlık ekipleri hastanın ambulans helikopter ile taşınması kararı aldı. Van'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter köye ulaştı. Hasta yakınları ve sağlık görevlileri kızakla hastayı evinden alarak helikopterin olduğu bölgeye taşıdı. Helikoptere alınan hasta Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Erdil'nin yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.

YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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