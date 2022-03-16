Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

16.03.2022 20:08
Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yukarı Çepkenli Mahallesi Kayrekdere mezrasında, yüksek tansiyon hastası olan 56 yaşındaki Hüsnü Oktay rahatsızlandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Oktay'ı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Mezraya yönlendirilen sağlık ekibi, yoğun kar ve ambulansın araziye uygun olmaması nedeniyle yola devam edemeyince bölgeye UMKE personeli sevk edildi.

Merkeze 90 kilometre uzaklıktaki mezraya güçlükle ulaşan ekipler ilk müdahalesini yaptıkları Oktay'ı, 6 saatlik çalışmanın ardından ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

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112 Acil Çağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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