Yolu kapanan beldedeki hamile kadını UMKE hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 9 aylık hamile kadını, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.
Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Adaklı ilçesinde mahsur kalan 9 aylık hamile Şehriban Dayanç(20), ilçeden ambulansla Sancak beldesine getirildi.
Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aşan Sancak Beldesine tam paletli ambulansla giden UMKE personeli, 9 aylık hamile Dayanç'ı güvenli bir şekilde tam paletli ambulansa bindirdi.
Yaklaşık 2.5 saat süren yolculuğun ardından Dayanç, Bingöl Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirildi.
Kaynak: AA
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