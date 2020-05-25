Yolu kapanan köydeki hasta çocuk, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Aydıntepe ilçesine 23, kent merkezine 51 kilometre uzaklıkta kar yağışı ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Günbuldu köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Melek Yıldızlı'nın ailesi, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Bayburt 'un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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