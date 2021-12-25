Üye Girişi
YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI - Son Dakika

YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI

25.12.2021 00:56

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ulus'a bağlı Dorucaşahince köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, 112 Acilden yardım istedi. 112 Acil ambulansı karla kaplı yolda kalınca, UMKE'ye ait paletli ambulans yola devam etti. Yola devrilen bir ağaç sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Paletli ambulansla evinden alınan kişi, yolda bekleyen ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI
YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI
YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI

YORUMLAR
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ambulans, Ulus, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI - Son Dakika


Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek         
00:47
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
00:16 Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor
00:15 Fenerbahçe'nin gözü kulağı Löw'den gelecek yanıtta! İşte teklif edilen sözleşmenin süresi
23:48 Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı
23:15 Ferit Şahenk'in Fenerbahçe başkanlığı için adının fısıldanması bile yetti! Taraftarlar sevinçten deliye döndü
23:02 Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı: Onlar siyasi terörist
22:40 Cani adam, internetten tanıştığı kadını 15 yerinden bıçaklanarak katletti
22:29 Fenerbahçe'nin yengesi, taraftarlardan gelen yorumlara çok sinirlendi: Özellikle siz erkekler
22:05 Erdoğan, sadece TÜSİAD'a değil TOBB'a da kızgın: Garip garip açıklamalar yapıyor
22:04 Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek
21:45 Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 01:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA EVİNDEN ALINDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement