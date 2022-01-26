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GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu - Son Dakika

GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu

26.01.2022 17:24

Gümüşhane'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki tansiyon hastası yaşlı adama ulaşabilmek için harekete geçen ekipler, 11 saatlik zorlu yolculukta 7 çığ ile karşılaştı.

Gümüşhane'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki tansiyon hastası yaşlı adama ulaşabilmek için harekete geçen ekipler, 11 saatlik zorlu yolculukta 7 çığ ile karşılaştı.

İl merkezine 54 kilometre mesafedeki Yukarı Yuvalı köyünde yaşayan Hikmet Ayyıldız (71), tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olduğu bilgisini alan sağlık ekipleri, Karayolları, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleriyle yola çıktı.

Kar yağışının devam etmesi ve coğrafik koşullar nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, 11 saatlik yolculuk sırasında 7 çığ düşmesine tanık oldu.

İş makinelerinin açtığı yolun ardından köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları Hikmet Ayyıldız'ı Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Vali Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, sağlık durumu iyi olan Ayyıldız için ekiplerin büyük özveriyle adeta seferber olduklarını söyledi.

Zor şartlarda çalışan ekiplerin her birine ayrıca teşekkür eden Taşbilek, "Fedakarca, zor koşullarda çalışan ekiplerimiz hastamıza ulaşarak beklenen yardımı ulaştırmıştır. Yolculuk sırasında yaşanan çığ düşmeleri ve kar yağışına rağmen büyük özveri gösterilmiştir. Bu anlamda emeği geçen herkese minnettarız." dedi.

GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu
GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu
GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu
GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu
GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu
GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu

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112 Acil Çağrı, Gümüşhane, Jandarma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Yolu kapanan köydeki hastaya müdahaleye giden ekiplerin 11 saatlik zorlu yolculuğu - Son Dakika
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