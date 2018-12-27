Yolu Kapanan Köydeki Solunum Cihazına Bağlı Hastaya Jeneratör Ulaştırdılar
2 saat önce
Giresun'un Doğankent ilçesinde solunum cihazına bağlı yaşayan hastanın elektrikli cihazı yoğun kar yağışından ötürü elektriklerin kesilmesiyle çalışmadı.
Giresun
'un Doğankent
ilçesinde solunum cihazına bağlı yaşayan hastanın elektrikli cihazı yoğun kar yağışından ötürü elektriklerin kesilmesiyle çalışmadı. Babanın jandarmadan yardım talebinde bulunması üzerine Giresun Valiliği
ve Doğankent Kaymakamlığı kapalı köy yolunu açarak aileye jeneratör ulaştırdı.
Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Kozköy mevkiinde ikamet eden Hamza Durkaya solunum cihazına bağlı kızı Şule Durkaya'nın solunum cihazının, kesilen elektriklerden ötürü çalışmaması ve yoğun kar yağışından ötürü de köy yolunun kapanması nedeniyle Doğankent Jandarma
Komutanlığı'nı arayarak yardım çağrısında bulundu. Jandarma Komutanlığı'nın İlçe Kaymakamlığı'na ve Giresun Valiliği'ne haber vermesi üzerine, ortaklaşa koordinasyonlu yapılan çalışmalarla kapalı olan köy yolu açılarak Durkaya'nın evine ambulans ulaştırılırken, aileye elektrik kesintilerinde kullanacakları jeneratör teslim edildi. - GİRESUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: İHA
Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor
Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali Muhabiri Kahkahaya Boğdu
İlahiyatçı Mehmet Emin Koç: Fenerbahçe Stadına Mescit Açan Ali Koç'tan Allah Razı Olsun