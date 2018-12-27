Son Dakika Haberleri: Yolu Kapanan Köydeki Solunum Cihazına Bağlı Hastaya Jeneratör Ulaştırdılar

Yolu Kapanan Köydeki Solunum Cihazına Bağlı Hastaya Jeneratör Ulaştırdılar

2 saat önce

Giresun'un Doğankent ilçesinde solunum cihazına bağlı yaşayan hastanın elektrikli cihazı yoğun kar yağışından ötürü elektriklerin kesilmesiyle çalışmadı.

Yolu Kapanan Köydeki Solunum Cihazına Bağlı Hastaya Jeneratör Ulaştırdılar, System.String[]
Giresun'un Doğankent ilçesinde solunum cihazına bağlı yaşayan hastanın elektrikli cihazı yoğun kar yağışından ötürü elektriklerin kesilmesiyle çalışmadı. Babanın jandarmadan yardım talebinde bulunması üzerine Giresun Valiliği ve Doğankent Kaymakamlığı kapalı köy yolunu açarak aileye jeneratör ulaştırdı.

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Kozköy mevkiinde ikamet eden Hamza Durkaya solunum cihazına bağlı kızı Şule Durkaya'nın solunum cihazının, kesilen elektriklerden ötürü çalışmaması ve yoğun kar yağışından ötürü de köy yolunun kapanması nedeniyle Doğankent Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım çağrısında bulundu. Jandarma Komutanlığı'nın İlçe Kaymakamlığı'na ve Giresun Valiliği'ne haber vermesi üzerine, ortaklaşa koordinasyonlu yapılan çalışmalarla kapalı olan köy yolu açılarak Durkaya'nın evine ambulans ulaştırılırken, aileye elektrik kesintilerinde kullanacakları jeneratör teslim edildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: İHA

Jandarma, Doğankent, Giresun, Güncel
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