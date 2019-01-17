Yolu Kapanan Mahalleli Belediyeyi Değil Muhtarı Arıyor

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküseven traktörün arkasına taktığı kürüme aparatı ile mahallenin bütün ara sokaklarındaki biriken karları temizledi.

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküseven traktörün arkasına taktığı kürüme aparatı ile mahallenin bütün ara sokaklarındaki biriken karları temizledi.



Muhtar Ülküseven gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılındaki yoğun kar yağışlarının ardından kendisine ait traktörün arkasına kar küreme aparatı yaptırdığını söyledi.



O dönemde mahalle sakinlerinin yoğun şikayetlerinin ardından kendisinin traktörü ile yollardaki karları temizlediğini ifade eden Ülküseven şunları kaydetti:



"O günden bu yana her yıl kar yağdığı zaman traktörümle yollara çıkarak mahallemin ara sokaklarını karlardan temizliyorum. Bu yıl belediye ekiplerimiz çok güzel çalıştı. Sabahın ilk saatlerinde bile bütün ana arterlerimiz açılmıştı. Ama her sokağa girme şansları yok. Muhtarlar olarak bizim görevimiz sadece mahalleye hizmet etmek değil aynı zamanda belediyenin işlerini de kolaylaştırmak. Mahalle sakinlerimiz artık o kadar alıştılarki nerede yolda kalsalar muhtarım yetiş bizi bir kurtar diye telefon açıyorlar. Benim traktörüm kar yağdığı ilk andan itibaren çalışıyor ve mahalleme hizmet ediyor. İnsanları yüzündeki tebessümü gördüğüm zaman dünyalar benim oluyor."



Mahalle sakinlerinden Osman Korkmaz'da çalışmalarından dolayı Muhtar Ülküseven'e teşekkür etti.

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