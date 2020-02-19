Yolu kapanan mahalleliler atla ulaşım sağlıyor - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki vatandaşlar, atlarla ulaşım sağlıyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Beydoğan Mahallesi'nde vatandaşlar, yolun kapalı olduğu günlerde atlarla ilçe merkezine geliyor.

Mahalle sakinlerinden Civan Deniz, kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Alışveriş ihtiyaçları olduğu zaman atlarla ilçe merkezine geldiklerini aktaran Deniz, "Zorlu kış şartlarında en büyük yardımcımız atlarımız oluyor. Yollar kapandığında onlarla ulaşım sağlıyoruz. Bu gün de alışveriş için ilçe merkezine gittik." dedi.