Yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuğu ekipler hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuk, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyü Horişan mezrasında oturan Abdulkerim Senem'in 7 yaşındaki kızı Rojbin, kolundan rahatsızlandı.

Bölgede etkili kar ve tipi sonrası yolun ulaşıma kapanması nedeniyle kızını hastaneye götüremeyen baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, biri paletli 2 ambulansla yolun ulaşıma açık olduğu Kargalık köyüne kadar ulaştı.

Köy ile mezranın arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolun kapalı olması nedeniyle geriye kalan kısmı paletli ambulansla geçen sağlık ekipleri, yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele etti.

Zorlu yolculuğun ardından mezraya ulaşan ekipler, hasta çocuğa ilk müdahaleyi paletli ambulansta yaptı. Çocuk, daha sonra yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa götürüldü.

Sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Baba Abdulkerim Senem, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Kızımın sağ kolundaki şişkinliğin yanı sıra mide bulantısı ve bazen de kusma oluyordu. Yol kapalı olduğu için hastaneye gidemedik. Sağlık ekipleri ambulansla hastaneye ulaştırdı." ifadelerini kullandı.