Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı

17.03.2022 14:17

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandıHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesine bağlı Yeşilova köyü Kandilli mezrasında yaşayan solunum sıkıntısı ve yüksek tansiyon hastası İzzet Erdi rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kardan dolayı kapanan yolun açılmasının uzun süreceğinin değerlendirilmesi üzerine helikopter ambulans Van'dan havalandı. Büyükçiftlik Karakolundan ambulans helikopterle alınan hasta, Yüksekova Devlet Hastanesine nakledildi.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı
Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı
Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı
Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı
Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı

YORUMLAR
500
YOLU KARDAN KAPANAN MEZRADAKİ HASTA, 6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ YOLU KARDAN KAPANAN MEZRADAKİ HASTA, 6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ Son dakika haberi: Kardan yolu kapanan köydeki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı Son dakika haberi: Kardan yolu kapanan köydeki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:43 Millet İttifakı farka koşuyor! İşte Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement