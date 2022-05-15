Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi - Son Dakika
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Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi

15.05.2022 19:27

Kartal Sahil Yolu'nda yaşanan olayda düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. Yolun açılmasını bekleyen diğer sürücüler kornaya basarak tepki gösterirken polis ekipleri drift yapan yol magandasını yakalamak içi çalışma başlattı.

Kartal'da düğün için yapılan konvoydaki bir araç, onlarca aracın trafikte beklemesine sebep oldu. Tepkilere neden olay, dün saat 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

İddiaya göre sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTEDİLER

Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal'da yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar anbean görüntülendi
Kartal'da yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar anbean görüntülendi
Kartal'da yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar anbean görüntülendi
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Otomobil, Tragger, Polis, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi - Son Dakika
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