Yolu kapatıp basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

HDP Ankara İl Başkanlığı önünde yolu kapatarak basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalede bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve bir grup partili, basın açıklaması yapmak üzere Kızılay Meşrutiyet Caddesi'ndeki İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alan polis, yolun kapatılmamasını isteyerek HDP'lileri basın açıklamasının başka bir noktada yapılması için uyardı.

Eş Genel Başkan Temelli, polisin tavrını eleştirerek, HDP'nin sesinin duyulmasından rahatsızlık duyanlar olduğunu savundu.

Temelli, "Partimizin önüne araçlarını çekmişler. Bu sesin duyulmasını engellemeye çalışıyorlar. Bilmedikleri şu, biz bu kadar değiliz, biz milyonlarız. Hakikatin sesini Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Burada olmamızın sebebi aslında bu korkuyu teşhir etmektir. Korktuğunuz için bunları yapıyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok." diye konuştu.

Grubun basın açıklamasını yol üzerinde yapmakta ısrar etmesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında bazı partililer gözaltına alındı.