Üye Girişi
Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı

31.01.2022 13:25
Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 2 aylık hamile Feride Arkan (33), 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 2 aylık hamile Feride Arkan (33), 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Korucuk mezrasının yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde yaşayan 2 aylık hamile Feride Arkan'ın rahatsızlanması üzerine, ailesi tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yolun kapalı olduğunun belirtilmesi üzerine UMKE ekipleri, tam paletli ambulansla yola çıktı. Ekip, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaştı. Arkan, paletli ambulansla yolun açık olduğu bir noktada bekleyen ambulansa teslim edilerek, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasta yakınları UMKE ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.


- Bingöl
Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı
Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı
YORUMLAR
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Çağrı, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika


Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu         
13:25
Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı         
13:13
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor         
13:10
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement