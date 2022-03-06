Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika
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Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI

06.03.2022 16:07

Son dakika habere göre BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan Kantarkaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Abdurrahman Coşkun, belediyenin karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan Kantarkaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Abdurrahman Coşkun, belediyenin karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu kardan kapanan ilçeye bağlı Kantarkaya köyünde rahatsızlanan Abdurrahman Coşkun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kapalı olan yolun açılması için belediyeye bilgi verildi. Belediyenin karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak köye ulaşıldı. Abdurrahman Coşkun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oğlu Kutbettin Çoşkun, babasının hastaneye yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Babam rahatsız olduğu için hastaneye gitmesi gerekiyordu. Belediye ekiplerine haber verdiğimiz gibi sağ olsunlar geldiler. 2 metre kar kalınlığını aşarak yollarımızı açtılar. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" dedi.

Hastaya ulaşmak için ekip arkadaşlarıyla seferber olduklarını belirten belediyenin personel şefi Önder Bingöl de, "Kantarkaya köyünde hasta ihbarı aldık ve belediye olarak zabıta ve operatör ekiplerimizle hemen yola koyulduk. Kar kalınlığının 2 metre olduğu köyde 3 saatlik çalışmanın sonucunda hastamızın Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladık" diye konuştu. (DHA)

Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI

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112 Acil Çağrı, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... YOLU KARDAN KAPALI KÖYDEKİ HASTA, 3 SAATLİK MÜCADELE SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika
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