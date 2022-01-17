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Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular - Son Dakika

Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular

17.01.2022 09:06
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat (12), kardan kapanan yol 3 saat süren çalışmayla açılarak hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat (12),  kardan kapanan yol 3 saat süren çalışmayla açılarak hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güldali köyünde Avdar Fırat, kalbinin sıkıştığını söyleyerek fenalaştı. Fırat'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, köye ambulans yönlendirildi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. Bölgeye gelen ekipler, 3 saat süren çalışma ile kapalı yolu açtı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Avdar Fırat'ın babası Harun Fırat "Kızımın dünden beri kalbinde bir sıkışma oldu. Biz de 112'yi arayıp, yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.


- Yuksekovahakkari
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
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Yüksekova, Fırat, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular - Son Dakika
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