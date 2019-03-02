Son Dakika Haberleri: Yolu Kardan Kapalı Köydeki Hasta Paletli Ambulansla Alındı

Yolu Kardan Kapalı Köydeki Hasta Paletli Ambulansla Alındı

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sakaören köyünde rahatsızlanan Kutbettin Kala'nın (63) yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Yolu Kardan Kapalı Köydeki Hasta Paletli Ambulansla Alındı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sakaören köyünde rahatsızlanan Kutbettin Kala'nın (63) yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde yaşayan kronik böbrek yetmezliği bulunan Kutbettin Kala, ağrıları şiddetlenince yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı harekete geçen UMKE ekipleri, yolu karla kapalı olan köye paletli ambulansla ulaştı. Evinde ilk tedavisi yapılan Kala, daha sonra paletli ambulansla ana yol güzergahında bekleyen 112 ambulansına alınarak Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kala'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:04 Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı

Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:29:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolu Kardan Kapalı Köydeki Hasta Paletli Ambulansla Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]