İlçeye 29 kilometre uzaklıktaki Keçeci köyünde yaşayan Haydar Temiz, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine köye 112 ekipleri yönlendirildi. Yoğun kar yağışı yüzünden yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekipleri, greyder ile kapalı yolu açarak, sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Haydar Temiz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Erbaa, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yolu kardan kapanan köyde 92 yaşındaki hastaya ulaşmak için seferberlik - Son Dakika

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