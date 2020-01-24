Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan şeker hastası, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 17 kilometre mesafedeki Sarıtaş köyünde rahatsızlanan 27 yaşındaki şeker hastası Berhem Yasa'yı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Yasa, sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanın babası Ahmet Yasa, ekiplere teşekkür ederek, "Oğlum şeker hastası. Kar ve fırtına nedeniyle yollarımız kapandı. Rahatsızlanan oğlum için yardım istedim. Sağ olsunlar görevliler yolu açtı. Hastamızı hastaneye götürüyoruz. Allah razı olsun." dedi.

İl Özel İdaresi Soğuksu Şantiye Şefi Osman Günder ise kar ve tipi nedeniyle köy yollarının büyük bir kısmının kapandığını söyledi.

Sarıtaş köyünde şeker hastası bir kişinin rahatsızlandığı ihbarını aldıklarını aktaran Günder, "Hazırda bekleyen ekibimizi yola çıkardık. Zor şartlar altında çalışarak köye ulaştık. Hastamız sağlık görevlileri nezaretinde hastaneye ulaştırıldı. Vatandaşlardan ricamız asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Asılsız ihbar olunca önemli hastaları alamıyoruz." diye konuştu.

Kepçe operatörü Mazhar Arvas da acil vakalara hemen müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kar, fırtına ve tipi dinlemeden gözümüzün gördüğü kadarıyla hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim için bir hasta kurtarmak bir can kurtarmaktır. Bu bizim için herşeyden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.